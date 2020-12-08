İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Antalya'da yapılandırma kuyruğu

Antalya Vergi Dairesi önünde uzun borç yapılandırma kuyruğu oluştu.


Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren ‘borç yapılandırması' için başvuru süreci devam ediyor. Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemenin devreye girmesiyle birlikte internet üzerinden başvuru yapamayanlar, yine vergi dairesinin yolunu tuttu. 31 Aralık'ta sona erecek yapılandırmadan faydalanmak isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinde Antalya Vergi Dairesi önünde toplanmaya başladı. Mesai saatinin başlamasına dakikalar kala oluşan kuyruk yerleşkeden dışarı taştı. Kaldırım ve yol kenarına kadar uzanan kuyruk işlemlerin başlamasıyla yavaş yavaş azalmaya başladı. Vergi Dairesi görevlileri, vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları noktasında sık sık uyardı ve 3'erli sıra şeklinde işlemlerini yapmaya başladı. HES kodu ve yapacağı işlemleri sorgulanan vatandaşlar daha sonra içeri alındı.


Sırada bekleyen Mustafa Ali Kıraç, trafik cezası ve bandrol borcu olduğunu belirterek, “Borcumu yapılandırmaya geldim. Saat 10.00'da işlem başladığı için kuyruk normal. Sıra bana da gelecek. Yapılandırmayı duydum ve bugün işlem yapmaya geldim. 900 TL değerine borcum var” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.