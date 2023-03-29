Antalya'da yarım tona yakın kaçak tütün ele geçirildi

Antalya'da jandarmanın yaptığı operasyonda; 455 kilo kaçak tütün, 780 bin boş, 152 bin 500 doldurulmuş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.O. isimli şahsın kaçak makaron ve tütünleri piyasaya süreceği bilgisini aldı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla operasyon gerçekleştiren ekipler, şüphelinin iş yerinde yaptıkları aramada; 455 kilo kaçak tütün, 780 bin boş makaron ve 152 bin 500 doldurulmuş marakon ele geçirdi.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.