Antalya'da yasa dışı hayvan ticaretine 8 bin 692 TL ceza

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşa dışı hayvan ticareti yaptığı tespit edilen şahsa 8 bin 692 TL idari para cezası kesildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Side Mahallesi'nde jandarma ekipleri CİMER üzerinden, bir şahsın yasa dışı hayvan satışı yaptığına dair ihbar aldı. İhbar üzerine Korhan B. (35) isimli şahsın ikamet adresine operasyon düzenleyen ekipler, ev içerisinde 3 adet su kaplumbağası ve 2 adet leopar gecko olarak bilinen sürüngen buldu. Bulunan su kaplumbağası ve sürüngenleri ilgili birimlere teslim eden jandarma ekipleri, yasa dışı hayvan ticareti yapan Korhan B. isimli şüpheliye 8 bin 692 TL idari para cezası uygulayarak yasal işlem başlattı.