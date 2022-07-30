İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Antalya'da yasa dışı silah ticareti operasyonunda 3 tutuklama

Antalya’da polisin silah ticareti yapan şüphelilere yönelik yaptığı operasyonlarda 30 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Antalya'da polisin silah ticareti yapan şüphelilere yönelik yaptığı operasyonlarda 30 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 24-28 Temmuz tarihleri arasında 5 araç ve bir ikamette aramalar gerçekleştirdi. Aramalarda, 30 adet ruhsatsız tabanca ile 29 adet şarjör ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkan şüphelilerden 3'ü Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.