Antalya'da yasa dışı silah ticareti operasyonunda 3 tutuklama

Antalya'da polisin silah ticareti yapan şüphelilere yönelik yaptığı operasyonlarda 30 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 24-28 Temmuz tarihleri arasında 5 araç ve bir ikamette aramalar gerçekleştirdi. Aramalarda, 30 adet ruhsatsız tabanca ile 29 adet şarjör ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkan şüphelilerden 3'ü Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.