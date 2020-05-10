İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Antalya'da yasağa rağmen denize girdiler

Antalya’nın Alanya ilçesinde hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte hareketlilik yaşanırken, bazı vatandaşlar ise yasağa rağmen denize girip güneşlendi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte hareketlilik yaşanırken, bazı vatandaşlar ise yasağa rağmen denize girip güneşlendi.


Türkiye'de korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında 11 Nisan tarihinde hafta sonları ve resmi günleri kapsayan şekilde başlayan yasak, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle aralarında Antalya'nın da bulunduğu 7 ilde sona ermesiyle cadde ve sokaklarına hareketlilik getirdi. Alanya'da güneşli havayı fırsat bilenler gerekli önlemlerini alarak dışarıya çıktı, yürüyüş yaptı. Özellikle sahil bandında yoğunluk yaşanırken, Oba ve Kestel mahallelerindeki plajlarda bazı vatandaşlar yasak olmasına rağmen denize girip güneşlendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.