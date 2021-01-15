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Antalya'da yasağa rağmen sokak düğününe polis baskını

Antalya’da yasak olmasına rağmen pandemide yapılan sokak düğünü polisin gelmesiyle son buldu.

Antalya'da yasak olmasına rağmen pandemide yapılan sokak düğünü polisin gelmesiyle son buldu. Vatandaşlar "Kes cezayı kes" diyerek polisin geldiği anları kayıt altına aldı



Yasağa rağmen şaşkına çeviren görüntüler Antalya'nın Yeni Emek Mahallesi'nde kaydedildi. Sokak düğün yapıldığı ihbarı alan polisler bölgeye geldi. Sokak düğünün sonuna doğru yapılan ihbarla polis aracının siren sesini duyan bir grup vatandaş hemen yolu boşalttı. Polis gelmeden kısa bir süre öncesine kadar müzik eşliğinde oynayan bir grup kadın da polisi görünce dağıldı. O anlar mahalle sakinleri tarafından "Kes cezayı kes" söylemleriyle kaydedildi.

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