İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Antalya'da yaşlı adam evine ölü bulundu

Antalya’da yaşlı adam oturduğu evinde ölü bulundu.

Antalya'da yaşlı adam oturduğu evinde ölü bulundu.


Olay, Konyaaltı ilçesine bağlı Hurma Mahallesi'nde bulunan bir sitenin 4'üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadir Öner'den (69) dünden beri haber alamayan yakınları bugün öğle saatlerine evine gelerek, kendisine ulaşmaya çalıştı. Eve gelen yakınları Öner'in hareketsiz yattığını görerek, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler Öner'in öldüğünü belirledi. Öner'in kalp krizi geçirdiği şüphesi üzerinde duruluyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.