Antalya'da yaşlı adam evine ölü bulundu

Antalya'da yaşlı adam oturduğu evinde ölü bulundu.

Olay, Konyaaltı ilçesine bağlı Hurma Mahallesi'nde bulunan bir sitenin 4'üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadir Öner'den (69) dünden beri haber alamayan yakınları bugün öğle saatlerine evine gelerek, kendisine ulaşmaya çalıştı. Eve gelen yakınları Öner'in hareketsiz yattığını görerek, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler Öner'in öldüğünü belirledi. Öner'in kalp krizi geçirdiği şüphesi üzerinde duruluyor.