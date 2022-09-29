Antalya'da, ‘Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu" etkinliği düzenlendi

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak trafikte yaya güvenliğine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen ‘Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu' etkinliği çerçevesinde öğrencilerle birlikte sürücülere bilgilendirmelerde bulundu.

Vali Ersin Yazıcı, ‘Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu' kampanyası çerçevesinde Kepez ilçesi Rasih Kaplan Caddesi'nde Mehmet Kemal Dedeman İlkokulu önünde bulunan yaya geçidini öğrencilerle birlikte kırmızıya boyayarak yaya önceliğine dikkat çekti.

Yaya önceliğinin vurgulandığı etkinliğe Vali Ersin Yazıcı, Kepez Kaymakamı Nusret Şahin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı SG. Alb. Dr. Murat Sezgin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan ve öğrenciler katıldı.

"Yayalar kırmızı çizgimiz"

Trafikte yaya önceliğine vurgu yaparak ‘Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu' etkinliğini tanıtan Vali Yazıcı, “Bugün tüm Türkiye'de olduğu gibi Hayata Saygı Duruşu'ndayız. Çocuklarımızla birlikte önceliğin yaya olduğunu ve yayaların kırmızı çizgimiz olduğunu tüm sürücülerimize hatırlattık. Başta okul önlerinde ki yaya geçitlerimiz olmak üzere ışıklı, ışıksız tüm yaya geçitlerimizde önceliğin insan ve yaya olduğunu sürücülerimize anlatarak farkındalık oluşturmak istiyoruz. Antalyalı sürücülerin bu konudaki duyarlılığından memnunum. Bu duyarlılığın artarak devam etmesini istiyorum. ‘Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu' etkinliğimizi çocuklarımızla birlikte yaya çizgimizi kırmızıya boyayarak gerçekleştirdik. Antalyalı sürücülere yayaların kırmızı çizgimiz olduğunu ve önceliğin yayalara ait olduğunu hatırlattık. ‘Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu' etkinliğine destek veren tüm basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum” dedi.