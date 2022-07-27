Antalya'da yaz konserleri sürüyor

Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı yaz konserleri devam ediyor. İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Gazipaşa'nın ardından bu kez Korkutelili vatandaşlarla buluştu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı yaz aylarında da seyircisinden uzak kalmıyor. Konserlerini salon dışına taşıyan konservatuvar, ilçe ilçe gezerek Antalyalıları müzikle buluşturmaya devam ediyor. Şef Yiğit Aktı yönetiminde Aslıhan Günay, Egemen Balhan, Kürşat Pınarbaşı ve Merve Kalay'ın Korkuteli'de verdiği konser yoğun ilgi gördü.

Vatandaşlar coştu

İsmail Baha Sürelsan Konservatuarı'nın kendi bünyesinde kurduğu farklı tarz müzik yapabilen 4 solist ve 12 sazdan oluşan orkestra, Kiremitli Mahallesi Şehitler Anıtı Meydanı'nı dolduran vatandaşları coşturdu. Konseri izlemeye gelenler alkışları ve oyunlarıyla şarkılara eşlik etti.