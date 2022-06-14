Antalya'da yaz yağmuru

Antalya'da aniden bastıran yaz yağışı havayı serinletti. Yağışla birlikte dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ıssızlaştı.

Bir çok ilde etkili olan yaz yağışı, turizm kenti Antalya'da da etkili oldu. Günlerdir kapalı olan ve yüksek ilçelere yağan yağış, öğleden sonra kent merkezine düştü. Hava sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü kentte, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne gelenler yaz yağışına hazırlıksız yakalandı. Yağışla birlikte vatandaşlar sahili terketmeye başladı. Bazı vatandaşlar yağış altında deniz keyfi yaptı. Şemsiye altında denizi izleyenler de dikkat çekti. Tehlikeye aldırmayan vatandaşlar ağaç altılarına gizlendi. Varyant üzerinde olanlar ise kendilerini otobüs ve tramvay duraklarına attı. Islanmamak için karton ve havlu ile korunmaya çalışanlar ise görüntüler oluşturdu.

Yağmur altında gezi yapan Ahmet Özturşucu, “Antalya'nın yağışının çok farklı olduğunu belirterek, “Islanmalık bir yağmur. Aynı zamanda gezebiliyorsunuz. Biz şu anda geziyoruz. Konyaaltı plajı harika bir yer, yağmurda bile sahilin tadını çıkaranlar var. Yağışla Antalya daha güzel kaçırmamak lazım” dedi.