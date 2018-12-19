Antalya'da yerel seçim heyecanı başladı

Antalya'da 31 Mart yerel seçimlerinde sandıkta yarışacak adaylar açıklanmaya başladı. Büyükşehir Belediyesi'ne AK Parti ve CHP aday gösterirken, MHP'nin Büyükşehir'de AK Parti adayına İY Parti'nin de Büyükşehir'de CHP adayına destek vermesi bekleniyor. CHP 9 ilçede, MHP 2 ilçede adaylarını açıklarken, AK Parti ve İYİ Parti ise ilçe adaylarını açıklamadı.

Yerel seçimlere az bir süre kalan, partilerin büyükşehir ve ilçe belediyelere aday gösterecek isimleri açıklamaya başlandı.

Türel ile Böcek Büyükşehir için yarışacak

Antalya'da AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına mevcut Başkan Menderes Türel gösterilirken, CHP kanadında ise Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek gösterildi. MHP,'nin Büyükşehir'de AK Parti adayına, İYİ Parti'nin de CHP adayına destek vermesi bekleniyor.

Türel, resmi müracaatı yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Kasım'da İstanbul'da 14 büyükşehir ve 26 il belediye başkan adaylarını açıkladığı tanıtım toplantısında Antalya Büyükşehir Belediye başkan adayı olarak mevcut başkan Menderes Türel'i yeniden Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak göstermişti. AK Parti'nin Antalya adayı olan Türel, dün AK Parti Antalya İl Başkanlığına giderek resmi olarak Büyükşehir Belediye Başkan adaylığını yaptı. Türel, adaylık dosyasını il Başkanı İbrahim Etem Taş'a teslim etti.

CHP Antalya'nın 9 ilçesinde, MHP 2 ilçede adaylarını açıklarken, AK Parti ve İYİ Parti ise ilçe adaylarını açıklamadı. AK Parti ve İYİ Parti'nde gelecek hafta içinde ilçe belediye başkan adaylarını açıklaması bekleniyor.

Bahçeli onayladı, Dülgeroğlu sandıktaki yerini aldı

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin onayladığı ilçe belediye adaylarında, Finike'de daha önce 5 kez üst üste belediye başkanlığı yapan ve 2014 seçimlerinde kaybeden Nail Dülgeroğlu gösterildi. Dülgeroğlu, 6'ıncı kez koltuğa oturmak için Finike'de yarışacak. Alanya'da ise mevcut Başkan Adem Murat Yücel aday olarak listelerdeki yerini aldı.

CHP'nin yerel seçimler için adayları açıklandı

CHP'nin Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerinde 9 ilçe için aday çıkardı. Gazipaşa Belediyesi için Mehmet Ali Yılmaz, Manavgat Belediyesi için mevcut Başkan Şükrü Sözen, Kemer Belediyesi'ne ise yine mevcut Başkan Mustafa Gül, İbradı Belediyesi'ne mevcut Başkan Serkan Küçükkuru, Konyaaltı Belediyesi için eski il başkanı Semih Esen, Döşemealtı Belediyesine yine mevcut Başkan Turgay Genç, Aksu Belediyesi'ne ise eski Belediye Başkanı İsa Yıldırım ve Finike Belediyesi için ise Mustafa Geyikçi aday olarak gösterildi.

Uysal yeniden aday gösterildi

CHP Parti Meclisi (PM) sona erdi. Parti Meclisi de dün bazı belediye başkanı adaylarının isimlerini belirledi. Muratpaşa Belediyesine mevcut Başkan Ümit Uysal aday gösterildi. Bunun üzerine Uysal Twitter hesabından, “Değerli komşularım; Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi'miz tarafından, Muratpaşa Belediye Başkan Adayı olarak görevlendirildim. Yaklaşık beş yıldır; siz değerli komşularıma ve Antalya'nın gözbebeği Muratpaşa'mıza, hizmet etmenin onurunu ve mutluluğunu yaşıyorum” notunu paylaştı.

Genç: “Döşemealtı'nda ilklere imza attık”

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, tekrardan aday olarak gösterilmenin gururunu yaşadığını ifade etti. Genç, "31 Mart 2019 Tarihinde yapılacak olan Yerel Seçimlerde; doğup büyüdüğüm, baba ocağım Döşemealtı'ndan Cumhuriyet Halk Partisi adayı olduğumu hemşehrilerimle ve tüm kamuoyu ile paylaşmak istiyorum. Hizmet aşkıyla göreve başladığımız 2014 yılından buyana mesai arkadaşlarımla birlikte hem Döşemealtı'nda hem de Antalya genelinde ilklere imza attık. Daha ilk dönemimizi bile tamamlamadan 100'ün üzerinde projeyi ilçemize kazandırdık ve topladığımız 7 ödülle de her bir projemiz taçlandırıldı. Bizim amacımız Döşemealtı'nı marka şehir yapmak" dedi.