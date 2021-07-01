Antalya'da yerleşik yabancılar doğaya kınalı keklik saldı

Antalya'nın Alanya ve Gazipaşa ilçelerinde ormanlık bölgelere yerleşik yabancılarla birlikte popülasyonu artırmak amacıyla toplam 3 bin 550 kınalı keklik doğaya salındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından popülasyonunun artırılması için başlatılan proje kapsamında Alanya'da 89 Gazipaşa'da 51 olmak üzere toplam 140 mahallede kınalı keklik salınması için çalışma başlatıldı. Proje kapsamında Alanya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri ve 30 yerleşik yabancı bu bölgelerde toplam 3 bin 550 kınalı kekliği doğaya saldı.