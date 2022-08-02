Antalya'da yerli ve yabancı turistlere alkol denetimi

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce Antalya'nın merkezi ve ilçelerinde alkol denetimleri yapıldı.

Jandarma trafik ekipleri, denetimlerden önce alkollü restoran ve kafeleri gezerek amaçlarının kimseye ceza yazmak olmadığını, kendilerinin vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için var olduklarını söyleyerek, vatandaşlara alkollü araç kullanmamaları hususunda uyarılarda bulundular.

Almanca, İngilizce ve Rusça olarak hazırlanan broşürler turistlere dağıtıldı. Yapılan uygulamadan dolayı memnuniyetlerini dile getiren yerli ve yabancı turistler kendilerine uyarıda bulunan Trafik Jandarması ekiplerini alkışladılar.

Yapılan denetim sonunda ise alkollü araç kullanana rastlanılmadığı görüldü.