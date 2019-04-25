Antalya'da ‘Yeşeren Çocuklar Projesi' 800 çocuğa ulaştı

Antalya Valisi Münir Karaloğlu başkanlığında Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü (BATEM) ve Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen ‘Yeşeren Çocuklar Projesi'nin 27.nci haftasında Konyaaltı Abdurrahman Neriman Bileydi Ortaokulu öğrencileri Yeşeren Çocuk projesine katılarak sertifikalarını aldı.

BATEM'in Aksu yerleşkesinde yer alan seralarda domates fidesi dikerek güne başlayan çocuklar ilk kez fide dikip, diktiği fideleri suladı. Sebze uygulaması yaparak toprakla elleri buluşan çocuklar daha sonra ıtri bitkilerden olan biberiye fidesi dikimini uygulamalı olarak gerçekleştirdi.

BATEM'den sonra Expo 2016 Antalya alanına gelen çocuklara, Yeşeren Çocuklar tepesinde turunçgil yetiştiriciliğinin tanıtımı ve fidan dikiminin uygulamalı yaptırılmasının ardından Yeşeren Çocuklar Projesi, Expo 2016 Antalya ve coğrafi işaretli zeytini Tavşan Yüreği, organik tarım, gıda güvenliği, biyolojik mücadele vs. konuları içeren video gösterimleri yapıldı.

Çocuk Bilişim Merkezinde çeşitli simülatör ve teknolojik düzeneklerin gösterimiyle birlikte, domates, biber, patlıcan, kavun, hıyar, turunçgiller, tropik ve ıtri bitkiler ile ilgili bilgilerin yer aldığı roll uplar üzerinde öğrenilen bilgiler pekiştirilerek çocuklar bu bitkilerin tohumlarını bir arada görme şansı buldu.

Son olarak ülke bahçelerini gezilmesi sonrası tropik bitkilerin bulunduğu Expo serasını ziyaret eden çocuklar katılım sertifikalarını alarak etkinlik son buldu.

Tarımı eğlendirerek öğretmeyi sağlayan bu proje ile çocuklar öncelikle tükettikleri bitkisel ürünlerin nasıl yetiştirildiklerini uygulamalı olarak görüyor ve doğa-çevre bilincinin gelişmesine yönelik etkinlikler düzenleniyor. Bugüne kadar 27 okul projeye dâhil olarak, farklı yaş gruplarından yaklaşık 800 öğrenci tarıma ve toprağa dokunarak hayatlarına renk kattı.