Antalya'da yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu

Antalya'da yılbaşı öncesi kaçak içki üreterek piyasaya sürmeye hazırlanan şahsın ikametine yapılan operasyonda 320 litre etil alkol ve 115 şişe satışa hazır kaçak içki ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, JASAT Timi ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalarda E.B. isimli şahsın ikametinde yılbaşı öncesi kaçak alkol üreterek piyasaya süreceği belirlendi. Söz konusu adrese yapılan baskında 320 litre etil alkol, 115 şişe satışa hazır kaçak içki, 225 adet şişe kapağı, 380 adet sahte bandrol, 290 adet içki dolum ambalajı, 302 adet çeşitli markalara ait boş şişe ele geçirildi. E.B. isimli şahıs "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan gözaltına alındı.