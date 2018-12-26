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Antalya'da yılbaşı öncesi mekanlarda gıda ve alkol kontrolü

Tarım ve Orman Antalya İl Müdürlüğü Gıda Kontrol ekipleri, yılbaşı öncesi otel ve eğlence mekanlarında denetimlerini arttırdı.


Yeni yıla az bir süre kala Antalya'da denetimler hızlandırıldı. Tarım ve Orman Antalya İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ekiplerin 2018 yılı ocak ayından günümüze kadar toplamda 28 bin 503 gıda işletmesine 42 bin 383 denetimin yanı sıra, 7 bin 366 alkol kontrolü yaptığı bildirildi.


Açıklamada, yılbaşından 15 gün önce ise sahte ve kaçak alkol konusunda gece kontrol ve denetimlere başlandığı belirtildi.

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