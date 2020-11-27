Antalya'da yılın ilk çilek hasadının heyecanı başladı

Türkiye'nin önemli örtü altı sebze üretim merkezlerinden olan Antalya'nın Aksu ilçesinde yılın ilk çilek hasadı yapıldı. Eylül ayında bin 100 dönüm araziye ekilen çilekler, kilosu 15 TL'den satışa sunuldu.

Aksu'nun Kundu Mahallesi'nde geçtiğimiz eylül ayında çilek fidelerini toprakla buluşturan üretici Aslan Peker, Aksu İlçe Tarım ve Orman Müdürü İhsan İnal ile birlikte bölgenin ilk çilek hasadını gerçekleştirdi. 10 yıldır çilek üretimini ailesi ile birlikte yapan üretici Aslan Peker, ilk hasadı yapmanın heyecanını yaşadığını belirterek, “Eylül ayı itibariyle ektiğimiz ‘festival' adlı fidelerimizin Aksu'da ilk hasadını biz yapıyoruz. Hasadımız, Haziran ayı sonuna kadar devam edecek. Şu an ilk olduğu için kilosunu 15 TL'den satıyoruz” dedi.

“Üreticiler olarak daha fazla destek bekliyoruz”

Üreticiler olarak maliyetlerin karşılanabilmesi için çilek fiyatlarının 8TL'nin altına düşmemesi gerektiğinin altını çizen Peker, “Çileğimiz bölge olarak havasından ve suyundan dolayı çok verimli ve tat olarak Antalya'nın en lezzetli çileği diyebilirim. Yurt içi ve yurt dışından bu çileğe talepler oldukça fazla. Maliyetler biz üreticileri oldukça zorluyor. Biz aile olarak işimizi devam ettirmeye çalışıyoruz. Fiyatlar 8 TL'nin altına düşerse, üretici masrafını dahi karşılayamaz. Çilek üreticileri olarak daha fazla destek bekliyoruz” diye konuştu.

Aksu İlçe Tarım ve Orman Müdürü İhsan İnal ise Aksu'da 1100 dönüm araziye çilek ekildiğini aktararak şu ifadeleri kullandı:

“Aksu ilçemiz ülkemizin önemli örtü altı üretim merkezlerinden biri. İklim ve toprak özellikleri açısından çilek yetiştiriciliğin de son derece uygun özelliklere sahip bir ilçemiz. Burada üretilen çileğimizin kendine has tat, kokusu ve dayanıklılığı var. Ayrıca katma değeri yüksek olduğu için üreticilerimizin ekonomik düzeyde gelişmesine katkı sağlamakta."

Çilek sezonunun istihdam odaklı bir yıl olması temennisinde bulunan İnal, "İnşallah bu topraklarımız daha bereketli olacak, çiftçilerimizin cebini dolduracak, yüzünü güldürecek, üreticilerimiz bol ürünler ve bereketli kazançlar sağlasın" dedi.