İhlas Haber Ajansı

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Antalya'da yol kontrol noktasında uyuşturucu ele geçirildi

Antalya’da yol kontrol noktasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta taş eroin, uyuşturucu hap ve toz esrar ele geçirildi.

Antalya'da yol kontrol noktasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta taş eroin, uyuşturucu hap ve toz esrar ele geçirildi.


Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Antalya Aksu girişindeki yol kontrol noktasında saat 04.10 sıralarında bir araç şüphe üzerine durduruldu. Yapılan aramada 3 şahsın bulunduğu araçta toplam 1.63 gram eroin, 1 adet kırmızı reçete ile satılan hap ve 14.51 gram toz esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şahıs, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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