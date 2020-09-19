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Antalya'da yol verme kavgasında sopa ve demir çubuklarla birbirlerine saldırdılar

Antalya’da yol verme meselesi yüzünden sürücüler ve araçtakiler cadde üzerinde sopa ve demir çubuklarla birbirlerine girdi.

Antalya'da yol verme meselesi yüzünden sürücüler ve araçtakiler cadde üzerinde sopa ve demir çubuklarla birbirlerine girdi. O anlar, yoldan geçen diğer sürücülerin cep telefonu kamerasına yansıdı.


Antalya Havalimanı yolu üzerine dün akşam çekildiği belirtilen görüntülerde, iddiaya göre iki sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Servis araç sürücüsü ile otomobil sürücüsü bir anda araçlarından inip cadde üzerinde kavga etmeye başladı. Kavgaya daha sonra araçtaki diğer kişilerden de dahil oldu. Cadde üzerinde birbirlerine sopa ve demir çubuklarla bayıltana kadar vuran sürücü ve arkadaşlarının o anları, diğer sürücülerin cep telefonu kamerasına yansıdı. İhbarın ardından olay yerine çok satıda polis ve ambulans sevk edildi.


Polisin gelmesiyle birlikte taraflar ayrıldı.

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