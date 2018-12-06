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Antalya'da yola yuvarlanan dev kaya korkuttu

Antalya’da etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle Kaş-Demre D-400 karayolunda heyelan meydana geldi.

Antalya'da etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle Kaş-Demre D-400 karayolunda heyelan meydana geldi. Yamaçtan koparak yola yuvarlanan dev kaya parçası korkuttu.


Sabah 05.00 sıralarında Kaş-Demre D-400 karayolu Şahintepe mevkisinde etkili olan sağanak yağmur nedeniyle dev kaya parçası yamaçtan koparak yola yuvarlandı. Her gün yüzlerce aracın geçiş yaptığı yolda meydana gelen heyelan sırasında herhangi bir aracın bulunmaması büyük bir faciayı önledi.


Demre İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler olası bir olumsuzluğun yaşanmaması için heyelan bölgesinde önlem aldı. Sürücüleri el feneriyle yavaş gitmeleri konusunda uyaran ekipler, bir şeridi trafiğe kapatarak Demre ve Antalya Büyükşehir Belediyesinden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen belediyeye ait iş makinelerinin yolu temizlemesinin ardından, ulaşım yeniden çift şeritli sağlanmaya başladı.

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