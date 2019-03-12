İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Antalya'da yolcu otobüsü kaza yaptı: 2'si ağır 15 yaralı

Antalya’da yağışlı ve kaygan yolda yan yatan otobüsteki yolculardan 15’i yaralandı.

Antalya'da yağışlı ve kaygan yolda yan yatan otobüsteki yolculardan 15'i yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi


Edinilen bilgiye göre kaza saat 14.45 sırasında Burdur-Antalya karayolunun 34'üncü kilometresi Çubuk Beli mevkiinde meydana geldi. Süleyman K. idaresindeki şehirlerarası yolcu otobüsü, sürücüsünün yağışlı ve kaygan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yan yattı. Kazada 2'si ağır 15 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Jandarma kaza sonrası inceleme başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.