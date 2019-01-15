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Antalya'da yolcu otobüsü yoldan çıktı

Antalya’nın Akseki ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle yolcu otobüsü yoldan çıktı.

Antalya'nın Akseki ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle yolcu otobüsü yoldan çıktı. Kazada yaralanan olmadı.



Kaza, bugün saat 17:00 sıralarında Antalya-Konya karayolu Akseki ilçesi Akçeşme mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Alanya istikametine seyir halinde olan Süleyman T. idaresindeki otobüs kaygan zemin sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. İçinde 15 yolcu ve iki mürettebat bulunan otobüste maddi hasar meydana gelirken yaralanan olmadı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından otobüs içinden çıkartılan yolcular, üşümemesi için lçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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