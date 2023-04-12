Antalya'da yoldan çıkan otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Serik ilçesine bağlı Dikmen Mahallesi turizm yolunda meydana geldi. Yakup D.'nin kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Köprü korkuluklarına çarpan otomobil şarampole yuvarlandı. Olay sonrası ihbar üzerine 112 sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan sürücü, yaralı olarak ambulansla özel bir hastaneye sevk edildi.

Polis kaza sonrası inceleme başlattı.