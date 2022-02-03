Antalya'da yüksekte kar merkezde dolu ile mücadele

Antalya'da bir yanda kar yağışı diğer yanda ise fırtına ve dolu etkili oldu. Büyükşehir Belediyesi yüksek kesimlerde karla mücadele ederken, merkezde ise fırtına ve aniden bastıran dolu nedeniyle yaşanan olumsuzluklara müdahale etti.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün uyarıları doğrultusunda ekipleriyle teyakkuzda bekleyen Büyükşehir Belediyesi vatandaşların yardımına koştu. Konyaaltı ilçesinde şiddetli dolu yağışı meydana geldi. Akdamlar, Hacısekiler, Çitdibi mahallelerinde yer yer 30 santimetreye ulaşan dolu, kar manzarası oluştururken, grup yollarını da ulaşıma kapattı. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ve Kırsal Hizmetler ekipleri, Konyaaltı ilçesinde doludan kapanan grup yollarını iş makineleri ile açarak, ulaşımı sağladı.

“Fırtınadan devrilen ağaçlara müdahale”

Antalya genelinde etkili olan kuvvetli yağmur ve fırtınanın getirdiği olumsuzluklara da Büyükşehir Belediyesi hızla müdahale etti. Hızı saatte 75 kilometreye ulaşan fırtına ve sağanak yağış nedeniyle şehir geneli ve ilçelerde bazı ağaçlar devrilirken, bazılarının da dalları kırıldı. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri zarar gören onlarca ağaca müdahale etti. Kentin önemli caddelerinden biri olan Muratpaşa İlçesi Karacaoğlan Caddesi orta refüj üzerinde devrilen ağaç Büyükşehir ekiplerince kaldırdı. ASAT ekipleri de kentin dört bir yanında atıklarla tıkanan yağmur suyu giderlerini temizleyerek, su baskını riskini önledi.

“Karla mücadeleye devam”

Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı rakımı yüksek bölgelerde yoğun kar yağışı sonrası kapanan grup yollarını açmaya devam ediyor. Alanya'nın Gündoğmuş sınırında bulunan Kadıyakası, Köprübaşı ve Samsa Yaylası'nın kar nedeniyle kapanan yollarının büyük bölümü açıldı. Hayvanlarına yem getirmekte zorlanan vatandaşların yolu da açılarak ulaşımları sağlandı. Diğer yandan Alanya'nın Kuşyuvası bölgesinde bulunan Karapınar Mahallesi'nin kar çilesine Büyükşehir son verdi. Mahalle yolundaki kar temizlenerek vatandaşların rahat bir şekilde ulaşımlarını gerçekleştirmesi sağlandı.

“Heyelan meydana geldi”

Yoğun kar yağışı sebebiyle Gündoğmuş ilçesi Balkaya Mahallesi Kozağacı mevkiinde ulaşıma elverişsiz hale gelen yollar temizlendi. Elmalı'da da Ahatlı, İslamlar, Pirhasanlar, ve Bozhüyük, Küçüksöğle, Büyüksöğle mahallelerinde yayla yolları ulaşıma açıldı. Manavgat'ta ise Karavca Mahallesi grup yolunda şiddetli yağmur nedeniyle heyelan meydana geldi. Üç noktada meydana gelen heyelana Büyükşehir ekipleri anında müdahale etti.