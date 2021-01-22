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Antalya'da yunuslar tekneyle yarıştı, balıkçılar şaştı kaldı

Antalya’da yunus balıkları denizin ortasında balıkçı teknesiyle yarıştı.

Antalya'da yunus balıkları denizin ortasında balıkçı teknesiyle yarıştı. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden balıkçılar, "Üf, üf şunlara bak" diyerek yaşadıkları şaşkınlığı gizleyemedi.


Kemer ilçesinden 4 metrelik fiber tekneleriyle denize açılan balıkçılar, balık tutmak için Kemer açıklarında çok sayıda yunus balığının kendilerine yaklaştıklarını fark ederek onları kameraya aldı. Dost canlısı ve oyun meraklısı olarak bilenen yunuslar, seyir halindeki balıkçı teknesine yanaştıktan sonra tekneyle yarışmaya başladı. Zaman zaman teknenin önünde atlayarak adeta şov yapan yunusların o hareketleri balıkçıları da şaşırttı. Bir balıkçı, “Üf, üf şunlara bak maşallah. 5 tane var önümde” derken, bir diğeri de o anları ölümsüzleştirmek için cep telefonuyla kayda girdi.


Yunusların bu hareketleri renkli görüntülere sahne oldu.

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