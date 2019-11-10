Antalya'da yüzlerce balık telef oldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir gölette yüzlerce balık ölü bulundu. Balıkların oksijensiz kalıp öldüğünden şüphelenilirken, İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri su ve balıklardan numune alarak inceleme başlattı.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam Manavgat ilçesine bağlı Çakış Mahallesi'ndeki bir gölete gelen vatandaşlar, su üzerinde yüzlerce balığın hareketsiz olduğunu fark etti. Vatandaşların ihbarı üzerine gölete gelen Manavgat İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri, balıkların telef olduğunu tespit etti. Yetkililer, laboratuvar ortamında incelenmek üzere balık ve sulardan numune aldı. Aralarında sazan ve yılan balıklarının da bulunduğu onlarca çeşit balığın neden öldüğü yapılacak araştırma sonucu ortaya çıkacak.

Oksijensiz kaldıkları şüphesi

Sıcak havadan dolayı suyun debisinin düşmesiyle balıkların ölebileceği yönünde şüphelerinin olduğunu aktaran Su Ürünleri Mühendisi Hayrettin Ünal, “Kurak giden dönemlerde sulama kanalları olsun, akıntısı olmayan debisi düşük derelerde oksijen yetersizliğinden suların fazla ısınması ve kendini yenilemeyip kirlenmesinden dolayı balık ölümleri olabiliyor. Şuanda öyle bir şüphe var. Genelde vatandaşlar tarım ilacıdır diye düşünüyor ama tarım ilacı bu kadar büyük su kütlesini etkileyemez” dedi.

“Daha önce böyle bir şey yaşamadık”

Olayı duyar duymaz gölete geldiğini belirten Çakış Mahallesi Muhtarı Sami Gündoğdu, “Bu durum gerçekten facia. Numuneler alındı, neden öldüklerinin sonucunu bekliyoruz. Daha önce hiç böyle bir olay yaşamadık. Mahallemiz olarak çok üzgünüz” diye konuştu.