Antalya'da zabıtadan örnek davranış

Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı zabıta ekipleri, dün görev sahaları içinde yer alan Kapalı Yol'da (Kazım Özal Caddesi) bir iş yeri önünde soğuktan üşüyen sokak köpeği gördü. Köpeğin ıslak şekilde üşümesine dayanamayan zabıta ekipleri, yakındaki bir mağazadan polar battaniye aldı. Ekipler üşüyen köpeğin altına ve üzerine birer battaniye serdi. Zabıtanın bu duyarlı davranışı çevredeki vatandaşların da dikkatinden kaçmadı. Vatandaşlar zabıtanın hayvan sevgisini anbean cep telefonu kamerasıyla kaydetti.