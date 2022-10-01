Antalya'da zehir tacirlerine jandarmadan operasyon

Antalya'da piyasaya sürülmek üzere 13 kilo 800 gram skunk maddesi ile 26 kök skunk bitkisi ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Konyaaltı ilçesinde M.Y. ve C.T. adlı şüphelilerin skunk maddesi yetiştirerek piyasaya süreceği bilgisi aldı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda, şüphelilerin adresi tespit edilip, istihbarat, asayiş şube, Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT timleri ve Konyaaltı Merkez Jandarma Komutanlığı asayiş timleri, belirtilen adreste arama gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda 13 kilo 800 gram skunk, 26 kök skunk bitkisi ve 6 ruhsatsız otomatik av tüfeği ele geçirildi.