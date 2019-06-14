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Antalya'da zincirleme kaza: 1 yaralı

Antalya’nın Kumluca ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Beykonak Mahallesi'nde Mehmet Çakıcı idaresindeki 07 VER 11 plakalı otomobil yol kenarında park halinde bulunan 07 V 7793 ve 07 AGG 397 plakalı araçlara arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen aracın sürücüsü Mehmet Çakıcı yaralandı. Çakıcı, 112 acil sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kumluca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili Jandarma soruşturma başlattı.

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