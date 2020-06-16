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Antalya'da zincirleme trafik kazası

Antalya’da 3 aracın birbirine girdiği zincirleme kazada büyük çapta maddi hasar oluşurken şans eseri yaralanan olmadı.

Antalya'da 3 aracın birbirine girdiği zincirleme kazada büyük çapta maddi hasar oluşurken şans eseri yaralanan olmadı.


Kaza, Antalya'nın Serik ilçesi D-400 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kaan K.'nın kullandığı 07 ABV 278 plakalı araç ile Rıza K.'nın kullandığı 07 DDD 27 plakalı araç ve Mehmet Ö.'nün kullandığı 07 AEV 641 plakalı araç adeta birbirine girdi. Gedik kavşağı ilerisinde meydana gelen kazada şans eseri yaralanan olmazken, Antalya istikametine gitmekte olan 3 araçta maddi hasar oluştu.


Polis kazayla ilgili tahkikat başlattı.

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