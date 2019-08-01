Antalya'da zirai ilaç bayine kaçak içki operasyonu

Antalya'nın Aksu ilçesindeki bir zirai ilaç bayide kaçak içki ele geçirildi.

Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Güzelyurt Mahallesi Serik Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir zirai ilaç bayide kaçak alkol satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Yapılan baskında iş yerinde yapılan aramada 21 şişe rakı, 3 adet 1.5 litrelik pet şişe içerisinde rakı olduğu değerlendirilen içki, her biri 5 litrelik 3 bidon etil alkol, 4 şişe rakı yapımında kullanılan anason ele geçirildi. "5607 Sayılı Kanun'a Muhalefet Etmek" suçundan gözaltına alınan H.K, Sulh Ceza Mahkemesince adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.