İhlas Haber Ajansı

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Antalya'da zırhlı araçla adliyeye getirilen cinayet zanlısı tutuklandı

Antalya’nın Aksu ilçesinde alacak verecek meselesinden çıktığı iddia edilen tartışmada, aralarında muhtarın da bulunduğu 3 kişiyi öldürdüğü öne sürülen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Antalya'nın Aksu ilçesinde alacak verecek meselesinden çıktığı iddia edilen tartışmada, aralarında muhtarın da bulunduğu 3 kişiyi öldürdüğü öne sürülen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Jandarmanın kurduğu özel ekiple yakalanan zanlı, adliyeye zırhlı araçla getirilmişti.


Dün saat 13.50 sıralarında Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi 15001 Sokak'ta meydana gelen olayda, Ahmet Karabulut, Alaylı Mahallesi pazar yerinde Halil Ülkü'yü (50) otomobilinin içinde tabanca ile ateş ederek yaraladı. Saldırgan daha sonra Karaöz Mahallesi'ne giderek Güloluk Mahalle Muhtarı Mahmut Şimşek (52), İbrahim Topdemir (55) ve oğlu Galip Topdemir'i (33) bulunduğu araca tabancayla kurşun yağdırdı, ardından olay yerinden otomobille kaçtı. Olayda, araç içindeki 3 kişi de hayatını kaybetti.



Özel ekiple yakalandı


Aksu Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, otomobiliyle bölgeden kaçan cinayet zanlısı Ahmet Karabulut'u yakalamak için aralarında komando, resmi ve sivil ekiplerinin bulunduğu özel bir ekip kurdu. Ekipler, bir süre sonra Karabulut'un olay saatinde kullandığı aracı terk edilmiş halde buldu. Bunun üzerine arama çalışmasını genişleten ekipler, Ahmet Karabulut'u kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan cinayet zanlısı karakola götürüldü.



Zırhlı araçla adliyeye sevk edildi


Karakoldaki ifade işlemlerinin ardından Ahmet Karabulut, saat 12.00 sıralarında Antalya Adliyesine sevk edildi. Jandarmanın zırhlı aracıyla eskort eşliğinde adliyeye getirilen zanlı, otopark girişinde indirildi. Jandarma ekiplerinin güvenlik koridorunu kurmasının ardından araçtan indirilen Ahmet Karabulut, ekiplerce adliyeye sokuldu.


Savcılık ifadesinin ardından hakim karşısına çıkan Ahmet Karabulut, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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