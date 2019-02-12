Antalya'daki Afyonlular, Afyonkarahisar'da

Afyonlu Antalyalılar Yardımlaşma Derneği (AFAD) Yönetim Kurulu Afyon'da gerçekleştirdiği ziyaretlerde projelerle döndü.

AFAD Yönetim Kurulu'nun Afyon'daki ilk durağı Afyonkarahisar Belediyesi oldu. Belediye Başkanı Burhanettin Çoban ile yapılan görüşmede, seçim çalışmaları nedeniyle kentte bulunan Afyonlu eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu da hazır bulundu.

AFAD Başkanı İsmail Hakkı Çelik, Antalya'da dernek olarak yaptıkları çalışmaları anlatarak, “Afyon doğduğumuz, Antalya yaşadığımız kent. Antalya'da 60 binin üzerinde Afyonlu yaşıyor. Yeni yönetim olarak çalışmalarımıza ve icraatlarımıza doğduğumuz topraklarda başlamak istedik. Her iki ilimizin kalkınması ve tanıtımı konusunda işbirliklerine aracılık etmeyi arzu ediyoruz. Muratpaşa Belediyesi'nin düzenlediği Yöreler ve Renkler Festivalinde iki yıldır Afyonumuzu temsil etmekten gurur duyuyoruz” dedi.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban da, ziyaretten son derece memnun olduklarını belirterek, işbirliğinin gelişmesi konusunda üzerlerine düşen görevi yapacakları dile getirdi.

İsmail Hakkı Çelik, görüşmede hazır bulunan ve çok sevdiği Antalyalılara selamlarını gönderen Orman ve Su İşleri eski Bakanı Veysel Eroğlu ile Belediye Başkanı Burhanettin Çoban'a birer plaket takdim etti.

Vali Tutulmaz, turizm alanında destek istedi

AFAD yönetimi daha sonra Afyon Valisi Mustafa Tutulmaz'ı ziyaret etti. Vali Tutulmaz, turizm konusunda Antalya ile işbirliği yapabileceklerini anlatarak, bu konuda destek istedi.

Termal ve Sağlık Turizmi konusunda Afyonkarahisar'ı Antalya'nın arka bahçesi olarak gördüklerini ifade eden Vali Tutulmaz, Antalya'nın sağlık turizmi konusundaki hazırlanacak paketlerde Afyon'un da yer alması gerektiğini savundu.

Vali Tutulmaz, Frig vadisi ile ilgili de çalışmaları sürdürdüklerini, özellikle Avrupalı ve Japon turistlerin Frig Vadisine ilgi gösterdiklerini belirterek, “Afyon'un bu konudaki turizm potansiyelini seyahat acentalarına anlatmamız lazım, sizzler de bu konuda elçimiz olacaksınız” diye konuştu.