Antalya'daki cinayette flaş gelişme

Antalya'da evlilik hazırlığı yaptığı erkek arkadaşıyla birlikte araç içerisinde bir kişi tarafından silahla vurularak öldürülen kadının cenazesi alındı. Çevresi tarafından 5 aylık hamile olarak bilinen kadının otopsisinde, hamile olmadığı ortaya çıktı.

Olay dün gece Serik ilçesi Kökez Mahallesi 19 Mayıs Caddesi Yazır yolu yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre mahallede silah sesleri geldiğini duyan çevre sakinleri, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, 07 BJH 69 plakalı hafif ticari araçta Gürbüz Hakkı Yılmaz (40) ile Hatice Bahçecioğlu'nun (33) cansız bedenleriyle karşılaştı. Yapılan incelemede, araca pompalı tüfekle 3 el ateş açıldığı belirlendi. Gürbüz Hakkı Yılmaz ile Hatice Bahçecioğlu'nun cansız bedenleri, Serik Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Savcının incelemesinin ardından cenazeler, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Hamile olmadığı ortaya çıktı

Hatice Bahçecioğlu'nun 8 ay önce eşinden boşandığı ve Gürbüz Hakkı Yılmaz ile evlilik hazırlığı yaptığı belirtildi. Gürbüz Hakkı Yılmaz'ın da eşinden ayrıldığı ve golf sahalarında çalıştığı ifade edildi. Olayın ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderilen cenazeleri yakınları tarafından alındı. Hatice Bahçecioğlu'nun cenazelerinin alındığı anda duygusal anlar yaşandı. Önceki evliliğinden bir oğlu olduğu öğrenilen Bahçecioğlu'nun yakınları ve çevresi tarafından hamile olarak bilindiği öne sürülürken, yapılan otopsi sonucu gerçeği ortaya çıkardı. Bahçecioğlu'nun adli tıp raporunda hamile olmadığı ortaya çıktı.

Anne ve bebeğinin cansız bedeni, Aksu ilçesi Abdurrahmanlar Mahallesi'nde, Yılmaz'ın da Serik ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor.