Antalya'daki metruk binalar yıkılıyor

Antalya'da Emniyet Müdürlüğü tarafından tespit edilen metruk binalar belediye ekipleri tarafından yıkıldı.

Edinilen bilgiye göre, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Metruk/Atıl/Suç Alanlarının ıslahı çalışmalarına devam etti. Bu kapsamda Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi'nde tespit edilen metruk binanın yıkımı için Belediye ekipleri ile irtibata geçildi. Metruk bina Belediye ekipleri tarafından yıkıldı.