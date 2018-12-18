Antalya'daki metruk binalar yıkılıyor

Antalya’da Emniyet Müdürlüğü tarafından tespit edilen metruk binalar belediye ekipleri tarafından yıkıldı.
Antalya'da Emniyet Müdürlüğü tarafından tespit edilen metruk binalar belediye ekipleri tarafından yıkıldı.
Edinilen bilgiye göre, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Metruk/Atıl/Suç Alanlarının ıslahı çalışmalarına devam etti. Bu kapsamda Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi'nde tespit edilen metruk binanın yıkımı için Belediye ekipleri ile irtibata geçildi. Metruk bina Belediye ekipleri tarafından yıkıldı.