Antalya'daki metruk binalar yıkılıyor

Antalya'nın Kepez ilçesi'nde polis tarafından tespit edilen metruk bina sahibi tarafından yıkıldı.

Edinilen bilgiye göre, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Metruk/Atıl/Suç Alanlarının ıslahı çalışmalarına devam etti. Bu kapsamda Kepez ilçesi Yükseliş Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'nde tespit edilen metruk binanın yıkımı için sahibine ulaşıldı. 2 bina sahibi tarafından yıkıldı.