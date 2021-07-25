İhlas Haber Ajansı

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Antalya'daki moloz yangınında gökyüzü bulutla kaplandı, güneş kızıla döndü

Antalya’da dağlık alandaki moloz yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Antalya'da dağlık alandaki moloz yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında çıkan dumanlar gökyüzünü kaplarken, bölgeden güneş kızılımsı bir görüntü aldı.


Muratpaşa ilçesi Ermenek Mahallesi'ndeki dağlık alanda saat 18.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Molozların bulunduğu alanda rüzgarın etkisiyle bir anda alevler yayıldı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından bölgeye gelen itfaiye ile bir kepçe, alevlere müdahalede bulundu. Yangında çıkan dumanlar gökyüzünü kaplarken, bölgeden güneş kızılımsı bir görüntü aldı.


Yangın ekiplerin bir saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

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