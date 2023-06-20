Antalya'daki orman yangını 1 saatte kontrol altına alındı

Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan orman yangını; 3 söndürme helikopteri, 2 uçak, 10 arazöz ve 50'yi geçkin personelin yoğun çabasıyla evlere ulaşmadan 1 saatte kontrol altına alındı. Antalya Valisi Ersin Yazıcı, yangının ilk belirlemelere göre konteynerdeki klimadan kaynaklı olabileceği bilgisini paylaşırken, 1,8 hektar alanın da zarar gördüğünü bildirdi.

Antalya'nın merkez Aksu ilçesinde ormanlık alan yakınında ev olarak kullanılan bir konteynerde başlayan ve ormana sıçrayan yangın, 1 saatlik yoğun çalışmanın ardından evlere gelmeden kontrol altına alındı. Yangına Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 helikopter, 2 uçak, 10 arazöz, 40 orman işçisi, 11 teknik elemanın yanı sıra itfaiye ekipleri de müdahalede bulundu. Yaklaşık 1,8 hektarlık alanın küle döndüğü yangında, herhangi can kaybı ya da yaralanan bulunmadığı öğrenildi.

"1,8 hektar alan zarar gördü"

Antalya Valisi Ersin Yazıcıoğlu gazetecilere yaptığı açıklamada, 15.15'te çıkan yangının ilk belirlemelere yol kenarındaki bir konteynerin klimasının yanması sonucu olduğu yönünde değerlendirmeleri olduğunu kaydetti. Yangının yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındığını belirten Yazıcı, 1,8 hektarlık bir alanın zarar gördüğünü söyledi.

Daha önce evi yanan kadın: "Devletime güveniyorum"

Daha önce aynı bölgede çıkan yangında evi yanan Fatma Köse de, tekrar aynı korkuları yaşadığından dolayı gözyaşı döktü. Köse, “Ben evimin oradaydım, dumanların çıktığını gördüm. Alevler vardı, daha önce de büyük yangınlar yaşadım. Ekiplere haber verdim, yangın bir anda büyüdü, buraya kadar geldi. Devletime güveniyorum, uçak ve helikopter göndermelerini istedim. Daha önce de burada yangın çıktı. Ormanda çok fazla atık var, daha önceki yangında evimin çatısı da yanmıştı” diyerek yaşadığı korkuyu dile getirdi.

Bölgede ekiplerin soğutma çalışmalarının sürüyor.