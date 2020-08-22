Antalya'daki orman yangınında hortum paniği

Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangını sırasında aniden ortaya çıkan hortum söndürme ekiplerine çok zor anlar yaşattı. Yangının hortum sebebiyle bir anda yön değiştirmesi üzerine panikle bölgeden uzaklaşmaya çalışan görevlilerin korku dolu anları kameralar tarafından kaydedilirken gazeteciler de aynı korkuyu yaşadı.

Serik ilçesine bağlı Tongüçlü Mahallesi Kaşıkçı mevkiinde saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Antalya Orman Bölge Müdürlüğünce 2 uçak, 5 helikopter, 33 arazöz, 9 su ikmal aracı, 8 ilk müdahale aracı, 3 dozer, 3 trayler, 1 yangın yönetim aracı, 1 tamir bakım aracı, 2 yer ekibi (8+1/6+1), 17 teknik eleman, 10 muhafaza memurunun müdahale ettiği yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmalar devam ediyor. Poyrazın etkisiyle söndürme çalışmaları güçlükle sürdürülürken yangının yaklaşık 1 kilometre mesafedeki yerleşim alanlarına yaklaşmaması için de mücadele devam ediyor.

Yangın sırasında yer ekiplerinin bulunduğu alanda aniden ortaya çıkan hortum, söndürme ekiplerine çok zor anlar yaşattı. Alevlere müdahale ederken yanının hortum sebebiyle bir anda yön değiştirip ağaçların bile kırılma noktasına geldiği kısa süreli hortum korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu. Bir anda üzerlerine gelen alevleri görünce, bölgeden uzaklaşmaya çalışan söndürme ekiplerine, gazeteciler ve ekipleri de 'bölgeden uzaklaşın' diye seslenmeye çalıştı. Söndürme ekipleri, olaydan yara almadan kurtulmayı başardı.