İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Antalya'daki sazlık yangını kontrol altına alındı

Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Yamansaz bölgesinde çıkan yangında 1500 dönümlük alan zarar gördü.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Yamansaz bölgesinde çıkan yangında 1500 dönümlük alan zarar gördü.


Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi Yamansaz Gölü bölgesinde dün gece henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgenin kuru ve sazlık olması nedeniyle yangın kısa sürede büyüdü. Seralara ve evlere yaklaşan alevler vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Yer yer sulak alanların olduğu gölün büyük bölümünde etkili olan yangına, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı 1 araç, 100 personelle müdahale etti. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 7 arazöz de söndürme çalışmalarına katıldı. Yanan seranın olmadığı yangında bir depo ve ahır zarar gördü. 1500 dönümlük alanın etkilendiği bölgede ekipler soğutma çalışmalarına devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.