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Antalya'daki sessizlik tarihi saat kulesi eşliğinde havadan görüntülendi

Antalya’da sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde cadde, sokak ve meydanlar boşaldı.

Antalya'da sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde cadde, sokak ve meydanlar boşaldı. Çeşitli mazeretlerle kısıtlamaya dakikalarla yakalananlar, polis tarafından evlerine gönderildi. Meydan ve caddelerdeki sakinlik tarihi Kaleiçi girişindeki Saat Kulesi'ndeki saat eşliğinde havadan görüntülendi.


Turizm başkenti Antalya'da yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında bugün saat 20.00 itibariyle başlayan sokağa çıkma kısıtlamasında, vatandaşlar cadde, sokak ve meydanları boşalttı. Kentin insan sirkülasyonun yoğun olduğu Cumhuriyet Meydanı, Kapalı Yol, tarihi Kaleiçi bölgelerinde, kısıtlamaya dakikalar kala az sayılacak vatandaşların evlerinin yolunu tuttuğu, saatin gelmesiyle birlikte kısıtlamaya yakalananların polis tarafından uyarılarak evlerine gönderildiği gözlendi. Dakikalar ilerledikçe ise tüm meydan, cadde ve sokaklar, kısıtlamadan maruz kalanlar hariç boşaldığı gözlendi.


Meydan ve caddelerdeki sakinlik tarihi Kaleiçi girişindeki Saat Kulesi'ndeki saat eşliğinde havadan görüntülendi.

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