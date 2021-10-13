Antalya'daki yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor

Antalya'nın Kemer ve Konyaaltı ilçeleri sınırında dün akşam yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangınına 4 helikopter ve bir uçakla havadan ve yer ekiplerince karadan müdahale sürüyor.

Konyaaltı ilçesine bağlı Üçoluk Mahallesi ile Kemer ilçesi Tülek mevkii sınırında dün akşam saatlerinde yıldırım düşmesi sonucu

ormanlık alandan dumanlar yükselmeye başladı. Arazinin sarp ve engebeli olması nedeniyle yangına hava kararıncaya kadar 2 helikopterle müdahale edildi. Kızılçam ormanlarının yoğun olduğu bölgeye bir süre önce yer ekipleri de ulaşarak, alevlere müdahaleye başladı. Sabah 4 helikopter ve bir uçakla müdahaleye başlanılan yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.