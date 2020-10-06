Antalya'daki yangında 10 hektarlık orman yandı

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde çıkan yangında 10 hektarlık ormanlık alan yandı. Yangının büyük oranda kontrol altına alındığı bildirildi.

Bu gün saat 10.35 sıralarında Gündoğmuş ilçesinde başlayan yangına 27 arazöz, 5 helikopter, 2 uçak, 2 dozerle birlikte 120 yangın işçisi ve 18 teknik eleman ile müdahale edildi. Yangın aksam saatlerinde büyük oranda kontrol altına alındı. Yanının tamamen söndürülmesi için kara birliklerinin çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.