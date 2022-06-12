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Antalya'daki yerleşik Rus ve Ukraynalılardan, 'Savaşa son verin' çağrısı

Antalya’da aralarında Ukrayna, Rusya ve farklı ülkelerden yerleşik yabancıların bulunduğu bir grup, Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi çağrısında bulundu.

Antalya'da aralarında Ukrayna, Rusya ve farklı ülkelerden yerleşik yabancıların bulunduğu bir grup, Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi çağrısında bulundu.


Aralarında Rusya, Ukrayna ve farklı ülkelerden yerleşik yabancıların bulunduğu yaklaşık 50 kişilik bir grup Muratpaşa Kent Meydanı'nda toplandı. Ellerinde bayrak ve dövizlerle sloganlar atan grup, Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için çağrıda bulundu.


Yaklaşık 1 saat süren etkinlikte gruptan bazılarının duygusal anlar yaşadığı görüldü.

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