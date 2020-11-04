Antalya'dan Bayır Bucak Türkmenlerine yardım tırı

Antalya'da hayırsever iş adamı Şahin Kırbıyık, İzmir'deki depremzedeler için gönderdiği 3 tır malzemenin ardından Suriye'deki Bayır Bucak Türkmenlerine 2 yardım tırı gönderdi. Şahin Kırbıyık, “İnşallah Dağlık Karabağ'a da gireceğiz” dedi.

Tırlar, Serik ilçesinde bulunan Kırbıyık Holding'e ait kimya fabrikasında çalışanlarla düzenlenen törenle uğurlandı. Törene Serik Kaymakamı Mehmet Kurtoğlu ve Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan da katıldı. Törende konuşan, Kırbıyık Holding Sahibi hayırsever iş adamı Şahin Kırbıyık, “Bir yandan yıllardır komşumuz olan Suriye'de yaşanan iç savaş, diğer yandan kardeş ülke Dağlık Karabağ da ülkelerini işgalden kurtarmak için verdikleri savaş var. Bu savaşlar devam ederken dünyayı sarsan Covid-19 denilen illet var. Bütün bunlar yaşanırken ne yazık ki İzmir'de yaşanan deprem milletimizi derinden sarsmış, ancak 65 saat sonra enkazın altından çıkarılan Elif bebek bir nebze olsa yüzümüze tebessüm getirmiştir. Bu bakımdan toplumda bir olmak birlik olmak bizi biz yapan en önemli değer ve erdemdir” dedi.

İzmir'deki vatandaşları da yalnız bırakmadıklarını ifade eden Şahin Kırbıyık, holding olarak depremzedelere çok miktarda dezenfektan, kolonya ve sabun gibi hijyenik malzemelerden oluşan 3 tır dolusu malzeme gönderdiklerini kaydetti.

Türkiye'nin ve dünyanın çok zor günlerden geçtiğine dikkat çeken Kırbıyık, şu ifadeleri kullandı:

“Ezilen Türkler neredeyse bizde orada olmaya çalışıyoruz. Firmam Kırbıyık Holding ve şahsım Şahin Kırbıyık olarak her zaman ne yapmamız gerektiğine bakıyoruz. İzmir depremine elimizi uzattık, şimdi de Suriye'deki Bayır Bucak Türkmenlerine daha sonra da inşallah Dağlık Karabağ'a da gireceğiz."

Bayır Bucak Türkmenlerine gönderilen yardım tırlarının içinde temel gıda malzemeleri, 20 adet soba, bunun yanı sıra çok sayıda halının yer aldığı belirtildi.

Törende konuşma yapan Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan ise “350 civarında insanımız Şahin beyin tesislerinde çalışıyor” dedi.

Çalışan işçilerin bu fabrikadan ciddi gelir kaynağı kazandığını vurgulayan Aputkan, bundan dolayı Kırbıyık'a teşekkürlerini sundu. Sözlerine devam eden Aputkan “Ülkesine insanına sevdalı olan yatırımcıların neler yaptığını şuradaki afişte de okuduk, diyor ki hedef Karabağ. Bayır bucak Türkmenlerinden sonra da hedef Karabağ diyelim inşallah. Allah sizlere daha çok versin, sizler de böyle mazlum ihtiyacı olan insanların ihtiyacını gidermek konusunda Karabağ'a da koşun her yere koşun diyorum” diye konuştu.