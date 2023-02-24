Antalya'dan çalınan hafif ticari araç Manavgat'ta park halinde bulundu

Antalya'da 4 gün önce çalındığı belirtilen araç, Manavgat ilçesinde polis ekipleri tarafından park halindeyken bulundu.

Yukarı Pazarcı Mahallesi 4033 sokak üzerinde bulunan Firdevs Apartmanından gelen ihbarı değerlendiren Manavgat Emniyet Müdürlüğü Ekipler Amirliğine bağlı polis ekibi, olay yerine gittiğinde apartmanın altında park halindeki 07 ETY 09 plakalı hafif ticari araç ile karşılaştı. 3 gündür burada park halinde olduğu belirtilen aracın plakasının izole bant ile değiştirildiğini fark eden ekipler, yapmış oldukları sorgulamada aracın 20 Şubat tarihinde Antalya il merkezinden çalıntı olduğunu belirledi.

Plakasının harfi değiştirilmiş, arka camı kırılmış olan araç, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekibinin incelemelerinin ardından yediemin otoparkına çekildi.