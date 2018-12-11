Antalya'dan Suriye'ye 2 yardım tırı

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Hayrat İnsani Yardım Derneği ortaklığında toplanan iki tır yardım, Suriye'ye doğru yola çıktı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlenen tırları uğurlama programında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, dünyanın hangi köşesinde bir mazlum varsa onların yanında Türkiye Cumhuriyeti, dünya lideri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vakıf ve derneklerin olduğunu söyledi.

Son dönemde bu konuda toplumsal duyarlılığın arttığını ifade eden Türel, "Bizler ‘komşusu açken tok yatan bizden değildir' diye buyrulan inancın temsilcileriyiz. Bugün Suriye'de zalimin zulmü altında ezilen mazlumlara sahip çıkmalıyız. En küçük yardımın bile olması bizim için kelimelerle ifade edilemeyecek kadar anlamlı ve önemlidir. Bundan sonra da mazlumların yanında olacağız" diye konuştu.

"Dualarla uğurlandı"

Dernek temsilcisi Süreyya Saltık, "Hayrat İnsani Yardım Derneği olarak ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı kendimize bir vazife addettik. Savaşlarda en büyük sıkıntıyı yetim çocukların çektiğini biliyoruz. Dernek olarak Azez'de bulunan 100'ün üzerinde yetimhanedeki çocuklarımız için hayırsever Antalya halkının destekleri ile iki tır hazırladık. Yardım tırı içinde yatak, battaniye, baza ve gıda yardımları var. Gücümüzün yettiği yere kadar ulaşmak hedefimizdir" dedi.

İl Müftüsü Osman Artan'ın yaptırdığı duanın ardından tırlar Suriye sınır kapısına doğru yola çıktı. Programı Menderes Türel'in yanı sıra Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek de takip etti.