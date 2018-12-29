Antalya'dan yeni yıl mesajları

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajda 2019'un tüm dünyada huzurun, bereketin ve mutluluğun hakim olduğu, insanların geleceğe umutla baktığı bir yıl olmasını diledi.

Başkan Çetin'den 2019 için temenniler

ATSO Başkanı Davut Çetin, yeni yıl için yayımladığı mesajında şunları kaydetti:

“2018 yılını geride bırakıyor, 2019 yılına giriyoruz. Takvim yılının bitiş ve başlangıç dönemleri durum değerlendirmesinin yapıldığı, ortak hedeflerin gözden geçirildiği günlerdir. Bugün, ülke olarak sadece yaşanmış bir yılı değil, geçmiş birkaç yılı birden değerlendirmeliyiz. Ve bundan çıkarılacak derslerle geleceğimize duyduğumuz güveni, ulusal birlik ve bütünlük duygusunu kaybetmeden, ekonomik ve sosyal sorunların çözümü için gerekli adımları atmak adına neler yapacağımızı planlanmaya odaklanmalıyız. 2018, Türkiye ekonomisinde daralmanın yaşandığı bir yıl oldu. Antalya ekonomisi ise genel daralmadan nasibini almakla birlikte, turizm sektöründeki rekorların lokomotifliğinde Türkiye ekonomisine nazaran daha iyi bir yıl geçirdi. 2018 yılında ATSO olarak sektörlerimizin sorunlarına ulusal ve yerel düzeyde çözümler aramaya devam ettik. Turizm, tarım, sanayi, ticaret sektörlerimiz ve kent için neler yapılabileceği konusunda görüşlerimizi paylaştık. İnovasyon odaklı çalışmalarımızla yeni fikirleri desteklemeye, yeni projeler üretmeye çalıştık. Antalya 4.0 başlığı altında bütün sektörlerde çağı yakalamak adına bir vizyon belgesi oluşturduk. Bu çalışmalarımızı yeni yılda da sürdüreceğiz.”

Uysal'ın yeni yıl mesajı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, yayımladığı yeni yıl mesajında 2018'un Muratpaşa için verimli bir çalışma dönemi olduğunu belirtti. 2018'in Muratpaşa için verimli bir yıl olduğunu belirten Başkan Uysal, temel belediyecilik, sosyal hizmetler ve komşulaşma çalışmaları başlıklarında topladıkları belediye hizmetlerinin 2018'de de hız kesmeden sürdüğünü söyledi. 2018'in Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri, Türkan Şoray Kültür Merkezi gibi iki önemli projenin de kentin hizmetine sunulduğu yıl olduğunu belirten Başkan Uysal, “2019'da da aynı şekilde çalışmalarımız sizlerin desteği ve dayanışmasıyla devam edecek” dedi. Başkan Uysal, “Hep birlikte mutlu, huzurlu, çocuklarımızın geleceğini birlikte kurabildiğimiz, birbirimize sevgiyle baktığımız nice yıllar temenni ediyorum. 2019 yılı hepimize kutlu olsun” diye konuştu.

Dere'nin yeni yıl mesajı

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, 2019 yılında, esnaf ve sanatkarları daha güzel ve umutlu günlerin beklediğini vurguladı. Dere, “Geçtiğimiz yıllarda sosyal ve ekonomik alanlar başta olmak üzere esnaf ve sanatkarlarımız, ülkemiz ve milletimiz birçok zorluğa göğüs gerdi. İnşallah 2019 yılı, tüm bu zorlukları geride bıraktığımız ve geleceğe daha umutla baktığımız bir yıl olacak. Yeni yılda birlik ve beraberliğimizi daha da sağlamlaştırarak başta esnaf ve sanatkarlarımız olmak üzere Antalyamız için, ülkemiz için, milletimiz için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

“Merdivenaltı ürünlerden uzak durun”

Adlıhan Dere, vatandaşları merdivenaltı üretimlere karşı uyararak şu ifadeleri kullandı:

“Yeni yıla çok az bir zaman kaldı. Vatandaşlarımız yılbaşı sofraları ve sevdiklerine alacakları hediyeler için alışveriş yapmaya başladı. Vatandaşlarımızdan bu alışverişlerini bildikleri ve güvendikleri esnafımızdan yapmalarını ve merdivenaltı üretimlerden uzak durmalarını özellikle rica ediyorum. Bir kaç lira kar edeceğiz derken sağlığımızdan olmayalım. Unutmayalım, kasabımız, manavımız, bakkalımız, pastacımız, tatlıcımız kısacası tüm esnafımız güvenilir alışveriş için en doğru adres. Yeni yıla girerken vatandaşımızın ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına kepenklerini ardına kadar açan tüm esnaf kardeşlerimize bol kazanç diliyor, alışverişlerini esnaflarımızdan yaparak hem esnafımızın kazanmasına hem de yerli ve milli ekonomimizin gelişmesine vesile olan tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Antalya'da 75 oda ve 80 bine yakın esnafımızın bağlı olduğu Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı olarak, yeni yılın esnaf ve sanatkarlarımız başta olmak üzere Antalyamız, ülkemiz ve milletimiz için bereketli ve hayırlı bir yıl olmasını diliyorum.”