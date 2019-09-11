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Antalyalı atlet zirve yolunda

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) tarafından düzenlenen postacı yürüyüşünde (taf yürüyüş challenge) Antalyalı Atlet Eylül Şimşek, Türkiye 3’üncüsü oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) tarafından düzenlenen postacı yürüyüşünde (taf yürüyüş challenge) Antalyalı Atlet Eylül Şimşek, Türkiye 3'üncüsü oldu.


Eskişehir'de düzenlenen “Taf Postacı Yürüyüşünde”, büyük kadınlar 10 km. lik yürüyüş yarışmasında Türkiye 3. olma başarısını gösteren Nuray Eylül Şimşek, daha önce Isparta'da yapılan yarışlarda da Akdeniz Bölge Şampiyonluğunu kazandı. Halen Antalya Metin Çiviler Anadolu Lisesi 12. Sınıf öğrencisi olan 17 yaşındaki Eylül Şimşek, Ankara PTT Spor Kulübü adına yarışmalara katılıyor.


Milli Sporcu Eylül Şimşek'in Antrenörlüğünü ise, yine yürüyüş branşında yarışmalara katılan eski Olimpiyat Sporcusu Yeliz Ay Yıldız yapıyor. 5 yıl önce başladığı bu spordaki başarısını, günde yaklaşık 2.30 saatlik bir antrenman sonucunda sağlıyor.


İdmanlarını Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atletizm Tesislerinde yoğun bir şekilde sürdüren Milli Sporcu Eylül Şimşek'in hedefinde, önce Türkiye Şampiyonluğu, sonrasında da Türkiye'yi temsilen Avrupa Şampiyonluğu bulunuyor.

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