Antalyalı berberler şiddete karşı

Antalya'da berberler işyerlerine “Sevgimde şiddete yer yok” ve “Babayım, şiddete karşıyım” afişleri asacak.

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) tarafından yürütülen ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' çalışmalarına Antalya'da Berberler Odası da destek verdi. Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) Baba Destek Programı saha danışmanı Mustafa Keleş ve Baba Destek eğitimcisi Umut Ağır Berberler Odasını ziyaret ederek; Kadına yönelik şiddet kampanyası ve Antalya'da yürütülen Baba Destek Eğitimleri konusunda bilgilendirme yaptı.

Eğitim Vakfı Baba Destek Programı saha danışmanı Mustafa Keleş, Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için erkeklerin duyarlı olmasının ve aile eğitimlerinin gerekliliğini vurguladı. Keleş, aile içindeki her türlü şiddete karşı olan babaların, çocuklarını barış ortamında büyüterek, sağlıklı ve şiddetsiz bir toplumun temelini oluşturabileceklerini söyledi.

Berberler Odası Başkanı Yüksel Uzun da oda olarak Antalya'da yapılan Baba Destek Eğitimlerini desteklediklerini ve kadına yönelik şiddete karşı olduklarını vurguladı.

Uzun, Oda üyesi iş yerlerine de “Sevgimde şiddete yer yok” ve “Babayım, şiddete karşıyım” afişleri asacaklarını söyledi.